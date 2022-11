Incidenti stradali: automobilista morta nel Trevigiano

(ANSA) - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO), 16 NOV - Una donna di 59 anni di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) è morta oggi per le conseguenze di un incidente stradale accaduto poco lontano dalla sua abitazione.

Per cause in corso di accertamento la vettura di cui la vittima era alla guida si sarebbe scontrata frontalmente con un autoarticolato, provocando il decesso istantaneo della conducente.

Sul posto i sanitari del Suem 118, Vigili del fuoco e Carabinieri. (ANSA).