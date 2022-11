Covid: Veneto 6.207 casi in 24 ore e 11 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - In Veneto sono registrati 6.207 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 2.481.639. Aumentano di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 55.374, +1.938 rispetto al giorno precedente.

Il bollettino regionale segnala altre 11 vittime, con il totale a 15.847. Aumentano anche i ricoveri in area medica, che sono 1.181 (+66), mentre calano di due unità quelli in terapia intensiva per un totale di 44. (ANSA).