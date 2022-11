Venezia, scontro tra vaporetto e ferry boat

Incidente nautico stamani a Venezia, dove un ferry boat di linea si è scontrato contro un vaporetto, probabilmente per la scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia. Secondo le testimonianze dei presenti, all'interno del vaporetto, pesantemente danneggiato a causa dello schianto, si trovavano almeno sei persone, una delle quali, ferita, è stata condotta in ospedale dal Suem.

Sempre in mattinata, la prontezza di riflessi e la frenata 'vigorosa' di un comandante della linea 2, diretta a San Marco, ha impedito che un altro vaporetto andasse a scontrarsi contro un mezzo di Alilaguna, in navigazione lungo il Canale della Giudecca.

La collisione si è verificata alle ore 08:55, coinvolta la nave traghetto "Metamauco", che collega il Tronchetto con il Lido, e il vaporetto, che non era in servizio e aveva a bordo personale del cantiere, nei pressi dell'approdo dell'isola. Un dipendente Actv che era nel vaporetto 23 è dovuto ricorrere alle cure del Suem 118, e a titolo precauzionale è stato trasportato al pronto soccorso. Gli altri passeggeri hanno subito solo delle contusioni. Il Metamauco non ha riportato danni ed ha ripreso il servizio di linea, con l'autorizzazione della sezione tecnica della Capitaneria di Porto di Venezia. Il vaporetto ha invece riportato danni, in particolare alla copertura della cabina passeggeri, mentre lo scafo è rimasto integro, ed è a disposizione delle autorità competenti per la verifica e la dinamica dell'accaduto.