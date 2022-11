Incidente lungo 'Valsugana' nel Vicentino, Tir investe suora

Una religiosa è morta in un incidente avvenuto stamani lungo la SS47 "Della Valsugana", a Rosà (Vicenza).

A causa del sinistro, la carreggiata è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. La suora, di 87 anni, è stata investita e uccisa mentre stava attraversando la strada, nel centro della cittadina, da un camion, che poi si è allontanato, probabilmente non essendosi accorto dell'urto.

A causa della gravità delle ferite la religiosa è deceduta all'istante. Sul posto gli operatori del Suem 118 e gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di rintracciare il Tir. (ANSA).