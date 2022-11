Covid: Veneto, ieri 1.229 casi e 8 morti, salgono ricoveri

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - Salgono nelle ultime 24 ore i ricoveri ospedalieri per Covid-19 in Veneto, dove ieri sono stati registrati 1.229 nuovi casi, che portano il totale a 2.468.879. Vi sono altre 8 vittime, con il totale a 15.825.

Scende il numero degli attuali positivi, che sono 51.428 (-383), mentre negli ospedali i ricoverati nei reparti non critici sono 1.095, con un balzo di 32 nuovi pazienti, e 46 (+2) nelle terapie intensive.

Prosegue a rilento la campagna vaccinale, con 155 dosi somministrate ieri, di cui 150 quarte dosi; la copertura con il secondo booster è al 9% della popolazione. (ANSA).