Capitali all'estero per non pagare tasse, 2 denunce a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 14 NOV - La Guardia di Finanza di Treviso ha individuato due imprenditori trevigiani, attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici, che hanno trasferito illecitamente circa 4,2 milioni di euro su conti correnti in Svizzera e nel Principato di Monaco.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l'entità delle somme che i due contribuenti hanno trasferito all'estero, facendoli sfuggire al Fisco italiano, grazie alla cooperazione internazionale tramite il II Reparto del Comando Generale delle Fiamme Gialle.

I conti non erano intestati ai due imprenditori, ma a società create in Paesi offshore. Le somme sono state però ricondotte ai due contribuenti trevigiani e sottoposte a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, recuperando così quasi 2 milioni di euro.

Le contestazioni fiscali rientrano nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze, che aveva scoperto come diversi cittadini italiani, tramite una organizzazione criminale transnazionale, avevano trasferito capitali ingenti all'estero, in Paesi considerati "a fiscalità privilegiata".

