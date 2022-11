Trivelle: Zaia,mantengo la mia posizione critica su Delta Po

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - "La partita delle trivelle è stata autorizzata a livello nazionale ed è una regola che vale per tutta Italia, dopodiché io mantengo la mia posizione critica per il 'no', considerando che ho sostenuto anche il referendum del 2016 e la comunità scientifica si è espressa negativamente". Lo ha detto stamane a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al via libera del Governo alle trivellazioni in Adriatico e alle polemiche sulle perforazioni nel Delta del Po.

"Ora cercheremo di capire quali potrebbero essere altri percorsi alternativi, - ha detto il governatore - e se ci potrebbero essere dal punto di vista tecnico delle rassicurazioni per una comunità che già conosce l'effetto delle trivellazioni, con una subsidenza che ha raggiunto anche i 4 metri di calo dei terreni".

Per il momento, ha concluso Zaia, "non mi risulta che il Governo abbia autorizzato delle perforazioni, e cercheremo di capire quale sia lo stato dell'arte, perché ad oggi non abbiamo altre informazioni". (ANSA).