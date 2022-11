Niente treni Desenzano-Verona 12-14 novembre e dal 26 al 28

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Per lavori di potenziamento della linea, in due fine settimana di novembre la circolazione dei treni fra Desenzano, in provincia di Brescia, e Verona Porta Nuova saranno sospesi.

Più precisamente, la sospensione sarà fra le 5.30 del 12 novembre e le 4 del 14 e dalle 5.30 del 26 alle 4 del 28. Per questo i treni della linea Milano Centrale-Brescia-Verona e le corse 2697 (Lecco 7.41-Verona Porta Nuova 10.06) e 2698 (Verona Porta Nuova 19.20-Lecco 21.48) partiranno da Desenzano, invece che a Verona.

Fra Desenzano e Verona Porta Nuova sarà attivato un servizio di bus sostitutivi, con fermata intermedia a Peschiera, ogni 10 minuti. e per alcuni treni saranno previste sostituzioni con bus per l'intera corsa. In alternativa, da Milano Centrale e Milano Lambrate verso Verona i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova fino a Mantova e, da lì, i collegamenti regionali Trenitalia e Trenitalia TPER della linea Mantova-Nogara-Verona. Sarà consentito viaggiare lungo questo percorso alternativo con il regolare titolo di viaggio Milano-Verona. Ulteriori dettagli sulle variazioni sono disponibili sul sito trenord.it e sull'App. (ANSA).