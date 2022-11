Covid: Veneto, ieri 4.176 nuovi casi e 6 decessi

Sono in rialzo gli indicatori su malati e ricoverati per Covid-19 in Veneto, dove ieri si sono registrati 4.176 nuovi casi, per un totale di 2.452.585 da inizio pandemia. Vi sono anche 6 decessi, che portano a un totale di 15.792.

Salgono a 49.794 (+287) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono 32 nuovi ricoveri in area medica, con il totale a 1.101, e 35 (+2) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale segna 3.304 somministrazioni nella giornata di ieri, di cui 3.123 quarte dosi. La percentuale di residenti coperta dal secondo booster è all'8,7%. (ANSA).