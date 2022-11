Milano-Cortina: Andrea Varnier nuovo ad

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - È Andrea Varnier il nome fatto ai soci della Fondazione Milano-Cortina 2026 dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, per il ruolo di nuovo amministratore delegato da proporre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale spetta la nomina. La società che deve gestire l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 è così pronta ad avere una nuova guida, con il 58enne attuale ad di Costa Edutainment che sarà nominato come successore di Vincenzo Novari.

Il profilo di Varnier (che ha già lavorato, tra gli altri, ai Giochi di Torino 2006) come scelta definitiva per il ruolo era stato anticipato di fatto oggi dal ministro per lo sport Andrea Abodi, con l'ufficialità della nomina in arrivo domani. Mettendo la parola fine a una lunga telenovela che era iniziata con l'addio di Novari. "Domani comunicheremo il nome del nuovo ad, ma già da dopodomani o comunque entro la fine della settimana deve comprendere le cose da fare", ha detto Abodi al Sport Industry Talk, organizzato da RcsAcademy e Corriere della Sera.

"Ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo, perché le vicende olimpiche hanno bisogno di una conoscenza profonda. (ANSA).