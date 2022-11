Covid: Veneto, ieri 5.230 nuovi casi e 11 vittime

Risale la curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, con 5.230 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.448.409. Vi sono inoltre altre 11 vittime, con il totale dei decessi che arriva a 15.786.

Aumenta leggermente il dato sugli attuali positivi, che sono 49.507 (+107), mentre scende l'occupazione ospedaliera, con 1.069 ricoveri in area non critica (-2) e 33 (-5) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 3.468 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggior parte (3.312) quarte dosi; la copertura con il secondo booster è all'8,6%. (ANSA).