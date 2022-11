Comuni: Vicenza,sciopero Polizia locale causa turni notturni

(ANSA) - VICENZA, 08 NOV - Le organizzazioni sindacali e Rsu hanno proclamato uno sciopero di 24 ore di tutto il personale del comando di polizia locale del Comune di Vicenza dalle 21.10 del 18 novembre alle 21.09 del 19 per la variazione e ampliamento dei turni notturni.

"Prendiamo atto della proclamazione dello sciopero indetto dopo l'istituzione del turno notturno prolungato di due ore, dall'una alle tre di notte del venerdì e del sabato - dice il sindaco di Vicenza Francesco Rucco -. La nostra intenzione è di proseguire su questo percorso con la disponibilità, nei prossimi mesi, di fare un bilancio iniziale e di analizzare l'andamento del servizio con l'obiettivo di individuare eventuali correzioni e tarature nell'organizzazione". "Siamo consepevoli che stiamo chiedendo uno sforzo in più agli agenti ma rileva -, allo stesso tempo, che si tratta di una precisa richiesta da parte dei cittadini per un servizio già in atto da tempo anche in comandi di polizia locale ben più piccoli del nostro".

Durante lo sciopero dovranno comunque essere rispettati i dettami normativi e contrattuali per quanto concerne i contingenti minimi per i servizi essenziali. (ANSA).