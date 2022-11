Milano-Cortina: Sala, in 48 ore nome ad, non c'è molto ritardo

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Ritardi per le Olimpiadi? Togliamo dal tavolo l'idea che siamo molto in ritardo. Non è così, lo dico tecnicamente. Non la vedo delicata come era stato per Expo.

Non è che non sia preoccupato, ma credo che a questo punto, e il ministro ci sta dando rassicurazioni, in 48 ore ci darà nome".

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto al Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. "Il presidente del CIO Bach è stato preciso, le Olimpiadi cercano di adattarsi alla realtà locale. Vuol dire che questa formula rende più facile il percorso, sfrutta impianti già esistenti e non ci lascia impegni così gravosi come nella storia delle Olimpiadi. Non sono scioccamente tranquillo, ma non la vedo così dura. Si è perso tempo per i classici problemi italiani, come per i ricorsi", ha concluso. (ANSA).