Covid: Veneto, solo 903 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 NOV - Crolla il dato dei nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, solo 903 (ieri erano stati 2.871), ma si tratta di un numero che come sempre risente della minor attività dei laboratori nella giornata festiva. Si registrano 7 decessi, mentre sono i aumento i ricoveri ospedalieri. Lo riferisce il bollettino della Regione.

I report totali dall'inizio della pandemia si aggiornano così a 2.443.179 per quanto riguarda le persone colite dall'infezione, e a 15.775 (+7) per le vittime. Aumentano i posti letto occupati da malati Covid nelle aree mediche degli ospedali, 1.071 (+10), mentre scende a 38 (-5) il dato dei pazienti in terapia intensiva. (ANSA).