Covid: Veneto, calano i contagi, ieri 2.871

(ANSA) - VENEZIA, 06 NOV - Numeri in contenuto calo per i contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.871 nuovi casi di infezione, contro i 3.623 del giorno precedente. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registra un solo decesso. I numeri totali si aggiornano così a 2.442.276 per quanto riguarda le infezioni dall'inizio della pandemia, e a 15.768 per le vittime. Quanto ai dati clinici, i malati Covid ricoverati in area medica sono 1.061 (+7), quelli in terapia intensiva 43 (-2). (ANSA).