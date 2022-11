Anziano disperso nel pordenonese, ricerche in corso

(ANSA) - TRIESTE, 06 NOV - Sono continuate per tutta la notte e sono ancora in corso le ricerche, iniziate ieri pomeriggio, di un anziano di 85 anni, originario del Veneto, che si è smarrito a Chions (Pordenone).

Secondo una ricostruzione, l'anziano si trovava con la badante, quando è riuscito ad allontanarsi e, essendo un buon camminatore, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo l'allarme si è subito attivata la macchina dei soccorsi con l'attivazione del Piano di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Pordenone. La base operativa per le ricerche è stata allestita a Chions.

Da ieri a questa mattina hanno operato i volontari delle squadre comunali di Protezione Civile di Azzano Decimo, Chions, Sesto al Reghena, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini e 10 unità cinofile delle associazioni della Protezione civile, anche con cani molecolari.

Operano sul posto, i Vigili del fuoco che stanno utilizzando il furgone Ucl (Unità Comando Locale), dal quale vengono coordinate le squadre di ricerca composte anche dalla Guardia di Finanza. I Vigili del fuoco stanno operando con squadre ordinarie, soccorritori fluviali alluvionali, squadre cinofile e operatori specializzati nella Topografia Applicata al Soccorso appartenenti ai comandi di Pordenone, Gorizia e Udine. In supporto alle ricerche anche Drago 149 l'elicottero del reparto volo del comando Vigili del fuoco di Venezia. I soccorritori stanno battendo le zone attorno a Chions compreso il Fiume Sile.

Le forze dell'ordine operano con il coordinamento tra i Carabinieri della Compagnia di Pordenone e quelli della Compagnia di Portogruaro. (ANSA).