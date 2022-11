Covid: Veneto, ieri 3.623 nuovi casi e 10 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - Sono 3.623 i nuovi casi di Covid-19, e 10 le vittime, registrati ieri in Veneto. Il bollettino regionale porta i totali a 2.439.405 contagi e 15.767 decessi dall'inizio della pandemia.

Torna sopra quota 50 mila il dato relativo agli attuali positivi, che sono 50.538 (+736); scende l'occupazione dei reparti ospedalieri, con 1.054 pazienti in area non critica (-36) e 45 (-1) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 5.910 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza (5.658) quarte dosi. La copertura con il secondo booster è all'8,5% della popolazione.

