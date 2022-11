Occupazione municipio Vicenza,denunciati 17 attivisti No Tav

(ANSA) - VICENZA, 04 NOV - Diciassette persone, tutte attiviste dei movimenti "No Tav", sono state denunciate dalla Digos di Vicenza per l'occupazione abusiva di Palazzo Trissino, sede del Municipio, avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 18 ottobre. In tre dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre gli altri 14 di occupazione abusiva di edifici pubblici. (ANSA).