Covid: Veneto, 1.099 nuovi contagi e 2 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 NOV - I contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.099. Un dato al ribasso dovuto ad una minore registrazione dei casi processati durante la festività di ieri. Il bollettino regionale segnala anche 2 vittime. I numeri totali da inizio pandemia salgono così a 2.426.537 per quanto riguarda le infezioni, i morti a 15.722. Prosegue il calo invece degli attuali positivi, 50.656 (- 567). Pressochè invariati i dati clinici: sono 1.066 (+1), i malati Covid ricoverati in area medica, e 40 (+4) quelli in terapia intensiva. (ANSA).