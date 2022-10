Verona presa d'assalto, code per 'Casa di Giulietta'

(ANSA) - VERONA, 30 OTT - Un vero "assalto" da record oggi al centro storico di Verona, con code ovunque e ressa in via Cappello, sede della "Casa di Giulietta", dove si è sfiorata la rissa tra coloro che volevano accedere al cortile con lo storico balcone.

Gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati a gestire le code e l'ordine pubblico di molti turisti senza prenotazione, che volevano entrare alla 'Casa' e in altri luoghi.

I parcheggi sono pieni fin dalle 11.00 della mattina. E' stata decisa la chiusura di Corso Porta Nuova, principale arteria che porta a piazza Bra, con deviazioni per le vetture; chiusi anche i Lungadige, e lunghe code dal casello di Verona Sud per raggiungere il centro. La situazione si è riproposta in serata, per chi rientrava in città dalle gite fuoriporta.

