Scontro frontale nel Trevigiano, un morto e un ferito

(ANSA) - SAN VENDEMIANO (TREVISO), 30 OTT - Un uomo di 61 anni è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente frontale avvenuto nella tarda serata di ieri nei pressi di un incrocio a San Vendemiano (Treviso).

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 22:45. Una delle automobili dopo l'urto è finita nel campo adiacente al piano stradale. I pompieri, arrivati da Conegliano (Treviso), hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Punto finita fuoristrada il conducente, che però è deceduto nonostante i soccorsi del Suem 118.

Ferito lievemente il conducente dell'altra auto, una Ford Focus, rimasta in strada. I carabinieri hanno deviato il traffico e seguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. (ANSA).