Covid: Veneto, ieri 2.625 nuovi casi e 7 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 30 OTT - Sono 2.625 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e si contano 7 vittime. I totali da inizio pandemia ammontano a 2.420.145 casi e 15.703 morti.

Prosegue la discesa dei casi di positività attuali, che sono 54.143, 1.903 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono invece i dati clinici, con 1.063 ricoveri in area medica (+15) e 35 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).