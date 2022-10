Morto escursionista disperso su Lagorai,trovato da familiari

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - È stato ritrovato poco prima delle 13 di oggi il corpo senza vita di Nicola Spagnolo, l'escursionista veneto di 26 anni disperso da sabato scorso sul Lagorai, in Trentino. È stato un gruppo di familiari, salito in quota questa mattina, a trovarlo lungo un ripido pendio di rocce e i ghiaioni tra cima Cece e forcella Cece, tra la parete nord e il sentiero 349 che corre a valle, a una quota di circa 2.500 metri. La dinamica dell'incidente - precisa il Soccorso alpino del Trentino - è in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, è possibile che l'escursionista, una volta raggiunta cima Cece dal bivacco Paolo e Nicola, abbia proseguito lungo la cresta est verso forcella Cece, un percorso alpinistico impegnativo, e che sia precipitato a valle per un centinaio di metri. (ANSA).