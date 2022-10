Covid: in Veneto ieri 3.682 nuovi casi e 9 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Sono 3.682 in nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato in discesa che porta il totale dei contagi a 2.417.520. Resta alto il numero di morti giornalieri, ieri 9, con il totale a 15.696. Scende il numero degli attuali positivi, che sono 56.073.

Cala notevolmente anche il dato dei ricoveri in area medica, che sono 1.048 (contro i 1.083 precedenti), mente quello delle terapie intensive è a quota 33. (ANSA).