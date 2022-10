Droga: marijuana in tabaccheria, sequestro Gdf a Rovigo

(ANSA) - ROVIGO, 28 OTT - Circa 300 grammi di marijuana sono stati scoperti 'a sorpresa' da agenti della Guardia di Finanza di Rovigo che stavano compiendo un accertamento fiscale all'interno di una tabaccheria del capoluogo polesano.

I finanzieri hanno quindi proseguito l'indagine, con la perquisizione, in flagranza di reato, dell'abitazione del titolare, dove sono stati trovati altri 220 grammi della sostanza, essiccata, conservati in barattoli di vetro.

Sono in corso gli opportuni riscontri per definire la destinazione della sostanza sequestrata. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).