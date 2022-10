Covid: in Veneto ieri 3.891 nuovi casi e 13 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Sono 3.891 in nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato in discesa che porta il totale dei contagi a 2.413.838. Resta alto il numero di morti giornalieri, ieri 13, con il totale a 15.687.

Scende il numero degli attuali positivi, che sono 56.549, -594 rispetto alle 24 ore precedenti. Aumenta il dato dei ricoveri in area medica, che sono 1.083 (+8), mentre scende (-2) quello delle terapie intensive.

La campagna vaccinale registra 5.901 somministrazioni, la maggior parte (5.630) quarte dosi, che coprono l'8,5% della popolazione. (ANSA).