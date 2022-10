A Human Safety Net di Generali a Venezia premio Interior Design

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - La sede di "The Human Safety Net" del Gruppo Generali, al terzo piano delle Procuratie Vecchie su Piazza San Marco a Venezia, ha ricevuto il premio di Interior Design nella categoria "Brands & Communication Design" del Red Dot Design Award 2022, grazie al progetto dello studio Migliore+Servetto.

Gli spazi sono stati giudicati dalla giuria come uno degli esempi più riusciti del 2022 nell'ambito dell'Interior Design, anche per l'approccio innovativo e sperimentale, volto a generare spazi sostenibili e inclusivi, creati "per condividere" e pensati in rapporto a comportamenti, aspettative e bisogni dei visitatori.

Lo Studio Migliore+Servetto, già vincitore nel 2022 nella categoria Urban Installations con il progetto "Waterfront Door / Into the Ocean" a Busan, in Corea del Sud, ha curato la parte di Interior, Exhibition, Multimedia & Graphic Design della Casa di The Human Safety Net. La sede dell'antica Procuratia della Serenissima è stata scelta dal Gruppo Generali per la Fondazione come spazio inclusivo e aperto a tutti, dove poter dialogare e scambiare idee per favorire l'inclusione sociale. (ANSA).