La Fenice, a Berlino concerto e presentazione stagione 22-23

(ANSA) - BERLINO, 27 OTT - L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha ospitato ieri sera in ambasciata un concerto del Teatro La Fenice di Venezia, organizzato in occasione della presentazione in Germania della stagione operistica 2022/23. Sul palco si sono alternati il soprano Michela Antenucci, il mezzosoprano Giuseppina Bridelli e il basso Adolfo Corrado, accompagnati al pianoforte da Michele Bolla.

Nel repertorio della serata una serie di arie tratte da opere collegate alla città di Venezia, firmate da Rossini, Händel, Mozart, Vivaldi e Monteverdi e selezionate dal sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina. All'evento è intervenuto, con un videomessaggio, anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Nel suo saluto in apertura l'Ambasciatore Varricchio ha sottolineato che "eventi come il concerto di questa sera portano in Germania l'immagine più vivace della città di Venezia e dell'Italia nel suo complesso, che abbina alla bellezza dei luoghi il talento dei grandi artisti. Questa connessione spontanea che favorisce la creatività è forse il tratto distintivo e più apprezzato del nostro Paese, che i tedeschi riconoscono e ricercano con curiosità, intelligenza e affetto".

Il sovrintendente Ortombina ha quindi illustrato i programmi della stagione Lirica e Balletto e della stagione Sinfonica 2022-2023, che saranno entrambi inaugurati dal maestro Myung-Whun Chung e che prevedono sedici titoli di lirica e diciotto appuntamenti sinfonico-concertistici, ai quali si aggiunge l'abituale e seguitissimo Concerto di Capodanno. "Il Teatro La Fenice di Venezia e la Città di Venezia non hanno mai visto mancare l'appoggio del loro pubblico - ha commentato Ortombina, - nonostante le criticità affrontate negli ultimi anni, dall'alluvione del novembre 2019 alla pandemia, con la chiusura dei teatri". (ANSA).