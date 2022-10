Inaugurata a Venezia la nuova sede della Camera di Commercio

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - Una 'casa' con affaccio sul Canal Grande per la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. È stata inaugurata oggi la nuova sede legale camerale presso Palazzo Ca' Nova, in Campiello Remer, a due passi da Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale.

Gli uffici saranno il fulcro delle attività camerali verso le realtà del centro storico cittadino, punto di riferimento per imprese, esercenti, fondazioni, istituzioni e associazioni di categoria. "Oggi torniamo in centro storico, - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, Massimo Zanon - un ritorno importantissimo, che valorizza il rapporto che la Camera ha sempre coltivato con le attività della città lagunare da oltre due secoli".

Il palazzo, acquistato nel 2018, si sviluppa su due piani, ingressi d'acqua e pedonale, per un totale di 750 metri quadrati di superficie. Oggetto di restauro a partire dal 2021, ospiterà gli sportelli del Registro Imprese e la sede di Assonautica al primo piano, la segreteria generale e l'ufficio del presidente al secondo, oltre a una sala riunioni con 14 posti. (ANSA).