Covid: Veneto, 4.310 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 OTT - E' stabile il trend dei nuovi casi Covid in Veneto, dove si registrano 4.310 contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano 4.772 ). Il bollettino della Regione segnala anche 9 vittime. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale così a 2.409.947, quello dei decessi a 15.674.

Scende di poco il numero degli attuali positivi, 57.143 (- 431).

Stabile il dato dei malati Covid ricoverati in area medica, 1.075, mentre flette quello dei pazienti in terapia intensiva, 32 (-6).Quanto alle vaccinazioni, ieri sono state fatte 5.478 somministrazioni, per la maggiorparte quarte dosi (5.299).

(ANSA).