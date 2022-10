Apre nuova sede Camera Commercio di Venezia-Rovigo

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Torna in centro storico a Venezia la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che aprirà i nuovi uffici giovedì prossimo, 27 ottobre, a Palazzo Ca' Nova, un palazzetto storico ristrutturato con vista sul Canal Grande, in campiello Remer, a fianco di Palazzo Balbi, casa della Giunta regionale.

Alla cerimonia di inaugurazione, a partire dalle ore 10, interverranno, tra gli altri, il presidente dell'ente camerale veneziano, Massimo Zanon, e il presidente di Unioncamere nazionale Andrea Prete. II ritorno nel centro storico è il segno della valorizzazione nel rapporto con Venezia che la Camera di Commercio vuole perseguire, per essere vicina alla città, alle istituzioni, alla storia, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e all'innovazione delle imprese. L'obiettivo è dare nuovo impulso alla tradizione, all'artigianato, al commercio, per affrontare le sfide che aspettano il tessuto economico locale nei prossimi anni. (ANSA).