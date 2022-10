Report Onu sviluppo umano, incertezza aumenta diseguaglianze

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - Pandemia, guerra e cambiamenti climatici sono l'oggetto del report "Uncertain times, unsettled lives: shaping our future in a transofrming world". Nella sede di The Human Safety Net e Generali, le Procuratie Vecchie di Venezia che affacciano su piazza San Marco, è stato presentato lo studio di 700 pagine alla presenza di Mauro Massoni, direttore per la strategia e la programmazione della cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri, del presidente di Generali Andrea Sironi, di Ulrika Modéer, segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite, e di Udo Bullmann, membro del Parlamento Europeo e del comitato sullo sviluppo internazionale.

Dallo studio emerge che l'incremento dell'incertezza legata alla situazione internazionale sta impattando pesantemente sulla vita delle persone, aumentando le disuguaglianze e la polarizzazione politico-istituzionale della società, riducendo il grado di fiducia verso gli altri e nella collettività.

L'indice di sviluppo umano, come ha sottolineato anche lo stesso Massoni, è in calo in nove Paesi su dieci.

La chiave per svoltare, secondo lo studio, è puntare sulle "3I": "investire" su risorse e capacità, assicurare ("insure") le persone e "innovare" per generare competenze spendibili nel futuro. (ANSA).