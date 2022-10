Milano-Cortina: Fontana 'Moratti ad bella idea, ha capacità'

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Quando ha letto le indiscrezioni di stampa sulla possibile nomina di Letizia Moratti ad amministratore delegato di Milano -Cortina 2026 il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha pensato "bella idea".

"Penso che le sue capacità in merito a un evento internazionale sono state già dimostrate", ha spiegato Fontana a margine dell'accordo di riqualificazione del Parco dei Gasometri della Bovisa al Politecnico.

"La vicepresidente ha già affrontato il tema di Expo. Penso che qualcuno abbia fatto un abbinamento tra la sua precedente attività, che è stata fatta bene, e questa", ha aggiunto Fontana che poi ha spiegato come della possibile nomina di Moratti "non ne abbiamo parlato, perché nessuno ha affrontato il problema".

"Credo che sia stata soltanto un'ipotesi che non so chi abbia avanzato. Posso dire che avevamo già previsto- ha proseguito - un incontro online con tutti gli stakeholders di Milano - Cortina e abbiamo affrontato tutti i temi legati alla realizzazione, ai problemi che ci sono, alle soluzioni che abbiamo dato".

La nomina del nuovo ad "è una scelta che spetta al presidente del Consiglio - ha ricordato ancora Fontana -, e credo che sarà una delle prime decisioni che prenderanno. Nello spazio di qualche giorno avremo il nome". (ANSA).