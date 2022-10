Governo: Cgia servono 70mld per salvare bilanci e famiglie

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Per salvare i bilanci delle famiglie e delle imprese sarà necessario impiegare entro la fine dell'anno almeno 70 miliardi di euro. Lo sostiene la Cgia di Mestre che rileva come di questi, 35 per dimezzare il caro bollette e altrettanti, con la legge di Bilancio 2023, per non far decadere dal prossimo gennaio alcune misure introdotte dal governo uscente. La situazione è critica - per la Cgia - il nuovo esecutivo dovrà fare l'impossibile per recuperare tutte queste risorse senza ricorrere ad un aumento del deficit, visto che, al massimo, potrà beneficiare su un "tesoretto" che potrebbe toccare i 25 miliardi di euro. Se non riuscirà a recuperarne altri 45, si rischia un 2023 molto complicato.

Secondo le ultime previsioni, infatti, ben 6 province su 10 registreranno una crescita negativa. (ANSA).