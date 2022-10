Covid: in Veneto ieri 4.486 nuovi casi e 12 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Prosegue la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 4.486 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.90.224. Il bollettino segnala 12 vittime, con il totale a 15.632. Scendono gli indicatori clinici, con 61.515 attuali positivi, -506 rispetto alle 24 ore preccedenti. Negli ospedali, lievi aumenti, vi sono, infatti, 1.068 pazienti in area medica (+31) e 43 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).