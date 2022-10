Autonomia: Zaia, centrodestra non ha più scuse

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Sull'autonomia differenziata il governatore Luca Zaia afferma che "il centrodestra non ha più alibi su questa storia. E voglio ricordare che Lega, FI e FdI hanno sostenuto quel quesito - il referendum celebrato 5 anni fa in Veneto ndr. - e il progetto presentato contestualmente. Lo dico a scanso di equivoci". Zaia ne parla in una intervista al Corriere del Veneto all'indomani della presentazione del nuovo Governo. "C'è un progetto depositato - aggiunge - Si parla di autonomia dei sindaci? Il sistema butta la palla sempre un po' più in alto e così non ne verremo mai fuori, ognuno dovrà risponderne ai territori". Zaia spera che la partita rirenda dalla legge squadro scritta dall'ex ministro Maristella Gelmini.

"Quella bozza di legge quadro prevede, peraltro, la gradualità e spero si riparta da lì. Perché la più grande riforma della storia di questo Paese dopo il '48 la si fa con l'autonomia. Ed è normale ci si metta anche tempo per chiuderla" conclude Zaia.

