Ambulanza esce di strada e si rovescia, nessun ferito

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Un'autoambulanza che stava trasportando un paziente all'ospedale di Portogruaro (Venezia) è uscita autonomamente di strada questo pomeriggio, a Portogruaro (Venezia) rovesciandosi in un fossato. Sia il malato,, che l'autista e l'infermiere a bordo del mezzo non hanno riportato conseguenze. I pompieri, giunti dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo (recuperato più tardi con un'autogru) ed hanno estratto il paziente, che è stato affidato ad una secondo autoambulanza arrivata poco dopo. (ANSA).