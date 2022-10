Verona, donna al volante con tasso alcolemico da coma

(ANSA) - VERONA, 21 OTT - La Polizia locale di Verona ha fermato nelle prime ore di oggi una donna 34enne che è risultata avere un tasso alcolemico di oltre 3,5 grammi per litro nel sangue. Un dato che per le tabelle del Ministero della Salute comporta uno stato di incoscienza, allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito e in alcuni casi il coma con rischio di morte.

Per la donna veronese scatterà la denuncia penale, con sanzioni dell'arresto da 6 mesi a un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da uno a due anni ma anche la confisca del veicolo.

Non è l'unico caso di tassi elevati di alcolemia, anche di giorno, come accaduto nel pomeriggio di ieri con una automobilista di 79 anni, che ha divelto vari paletti lungo una pista ciclabile. Da gennaio a oggi a Verona sono state ritirate 193 patenti per guida in stato di ebbrezza; nel 2021 erano state 151, 95 nel 2020, 122 nel 2019. (ANSA).