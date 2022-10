Uccise 4 giovani in incidente, ai domiciliari dopo 6 giorni

(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - E' stato scarcerato dopo sei giorni, ed è tornato agli arresti domiciliari, Marius Alin Marinica, 30 anni, condannato in via definitiva a otto anni di reclusione per l'incidente mortale del 2019 nel quale persero la vita quattro giovani di Musile di Piave (Venezia).

La Procura generale di Venezia ha accolto il ricorso del legale dell'uomo, riconoscendo un errore nei termini di notifica dell'ordinanza di carcerazione, che erano scaduti da 24 ore. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia dovrà ora decidere sulla liberazione anticipata e la messa alla prova di Marinica, per scontare gli ultimi quattro anni di pena in lavori di pubblica utilità.

L'incidente avvenne a causa di un sorpasso, alla velocità di 100 chilometri orari, durante il quale la Golf di Marinica urtò contro la fiancata della Ford Fiesta dei quattro ragazzi, facendola finire fuori strada. (ANSA).