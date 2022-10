No vax imbrattano scuole, sindacati e Agenzia Entrate a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 21 OTT - Una serie di imbrattamenti con scritte 'no vax' sono stati compiuti la notte scorsa in vari edifici della città di Vicenza. Ignoti, armati di bombolette spray, hanno imbrattato i muri, le porte e le vetrine di tre sedi cittadine della Cgil di Vicenza, della Uil e dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le scritte apparse stamane "Cgil chiese obbligo vax perchè nazista" e "Se non c'è verità non c'è libertà. Smettete di piangere, bugiardi".

"Ragazzo vaxato uguale morto o sempre malato" e ancora "basta vaccini ai ragazzi", sono le scritte comparse sui muri perimetrali di due scuole di Vicenza, le medie Maffei e le elementari Loschi, al centro anch'esse del blitz dei movimenti no vax legati alla sigla "VV". Atti vandalici che non hanno risparmiato nemmeno una palestra comunale, che si trova a poca distanza dalle due scuole, la cui facciata è stata imbrattata con almeno una ventina tra sigle e frasi contro i vaccini.

Sul posto gli agenti della Polizia e della Digos che visioneranno le immagini della videosorveglianza in zona.

