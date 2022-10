Enel: opera street art con il 'mus' a Pieve di Cadore

(ANSA) - PIEVE DI CADORE (BELLUNO), 21 OTT - Il richiamo al termine 'mus', come 'asino', amico dell'uomo nella vita sui monti, e come il soprannome degli abitanti di Sottocastello (Belluno), ha ispirato "Musville", l'opera di street art che ha preso forma a Pieve di Cadore (Belluno) nell'ambito del progetto "Cabine d'autore".

A firmare l'opera "Musville" è Diego Montagner, artista originario di Cittadella (Padova), sperimentatore della moderna street art per trasmettere messaggi sui cambiamenti climatici, l'inquinamento e la violenza sulle donne, specializzato in murales di grandi dimensioni che realizza utilizzando solo le mani senza attrezzatura.

Montagner si è ispirato ai "Mus" di Sottocastello che, da soli o in trio, vanno incontro a coloro che percorrono la pista Ciclabile delle Dolomiti, che unisce Pieve di Cadore e Venezia.

A fare da sfondo, le abetaie e il profilo delle Dolomiti.

L'opera è stata resa possibile dalla collaborazione con il Gruppo Volontari per Sottocastello. (ANSA).