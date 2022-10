Covid: in Veneto ieri 4.677 nuovi casi e 10 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 21 OTT - Prosegue la discesa della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 4.677 nuovi casi registrati ieri, che portano il totale a 2.385.738. Il bollettino segnala 10 vittime, con il totale a 15.620.

Scendono anche gli indicatori clinici, con 62.021 attuali positivi, -886 rispetto alle 24 ore preccedenti. Negli ospedali vi sono 1.037 pazienti in area medica (-6) e 42 (-2) in terapia intensiva.

La campagna vaccinale registra 5.952 somministrazioni nella giornata di ieri, di cui 5.703 sono quarte dosi; la copertura con il secondo booster è al 7,9% della popolazione vaccinabile.

(ANSA).