Inaugurato il primo spazio Enel in centro storico a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - Ha aperto ufficialmente i battenti stamane il primo 'Spazio Enel' a Venezia, nuovo punto di riferimento in centro storico per cittadini, imprese, artigiani e commercianti. Al taglio del nastro, in campo San Lio, erano presenti il responsabile Enel Area mercato Triveneto, Raffaele D'Aprile, il titolare del punto vendita, Alessandro Scala, e l'assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

Sviluppato su un'area di 50 metri quadri, il nuovo punto vendita si inserisce nella rete dei 130 spazi Enel già operativi in tutto il Triveneto. "È per noi un motivo d'orgoglio, - ha commentato D'Aprile - inaugurare questo spazio nel cuore della città, il primo in assoluto. Con questo store ci auspichiamo di offrire un servizio di prossimità e un punto di dialogo con la cittadinanza e gli imprenditori, in un momento così delicato sul fronte dei rincari energetici".

All'interno del nuovo spazio, i clienti potranno beneficiare di consulenze personalizzate e dei servizi di attivazione e modifica dei contratti luce e gas, nonché la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi. "La maggior parte delle persone ultimamente entra nei nostri store tra il disorientato e il preoccupato, - ha sottolineato Scala - e per loro il fatto di avere un contatto fisico è importante e molto rassicurante".

L'obiettivo, ha concluso, "è quello di restare qui a lungo, nella speranza che già dalla primavera la situazione energetica possa essere più rosea". (ANSA).