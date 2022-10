Covid: Veneto, 5.167 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - Sono 5.167 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, in calo rispetto ai giorni precedenti, che portano il totale dei contagi a 2.381.061. Vi sono anche 8 vittime, con il totale a 15.610. Prosegue la discesa dei casi attuali, che sono 62.907 (-84),. Scendono i ricoveri, anche se oltre quota mille, che sono 1.031 (-22) in area medica e 44 (-7) in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 4.636 somministrazioni nella giornata di ieri, in maggioranza (4.448) quarte dosi. (ANSA).