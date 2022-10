Vino: cantina 'bio' Pizzolato diventa società benefit

(ANSA) - VILLORBA (TREVISO), 19 OTT - La Cantina Pizzolato Srl di Villorba (Treviso), azienda veneta di vini biologici nella top 10 delle maggiori aziende esportatrici, diventa oggi ufficialmente "Società Benefit" (Sb), un modello di impresa innovativo, che attraverso il suo operato, oltre allo scopo di lucro, si impone annualmente di perseguire una o più finalità di beneficio comune che abbia un effetto positivo sulla comunità e sulla biosfera.

In Italia ad oggi sono presenti 926 società benefit, un trend in costante crescita dal 2016. Il nuovo statuto persegue obiettivi legati alla conservazione, rigenerazione del territorio attraverso la ricerca e la sperimentazione vitivinicola, il miglioramento verso la sostenibilità ambientale e sociale dei processi e delle pratiche aziendali, oltre alla creazione di un ambiente di lavoro che garantisca la salute e la sicurezza delle persone, attraverso un piano di coaching aziendale per il benessere del lavoratore, attività di formazione alla sostenibilità e convenzioni medico-sanitarie.

Per il presidente, Settimo Pizzolato "la Cantina si è sempre distinta per la sua attenzione all'ambiente, attuando pratiche volte a uno sviluppo sostenibile e puntando fin dalle sue origini sull'agricoltura biologica, in epoche in cui non era ancora pensabile. Il vero scopo di diventare Sb è legato soprattutto alle future generazioni che saranno al timone di quest'azienda, la cui impronta rimarrà strutturata e stabile in questo modo. Non è un traguardo ma un passo in avanti verso obiettivi successivi come quello della certificazione 'B-Corporation', rilasciata da B Lab, una società non profit che divulga e promuove un nuovo modo di fare business, attraverso lo standard di misurazione B Impact Assessment (BIA) con requisiti necessari e controllati". (ANSA).