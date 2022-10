Incidenti stradali: auto sotto camion, un morto in A4

(ANSA) - PORTOGRUARO, 18 OTT - Una persona è morta in un incidente stradale accaduto, attorno alle 17.30, lungo l'autostrada A4, all'altezza di Portogruaro (Venezia), in direzione di Trieste.

Dalle prime informazioni - sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico - la dinamica è del tutto simile alla strage di San Donà in cui, una decina di giorni fa, sono morte sette persone: in questo caso, un'auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante che procedeva sulla corsia di marcia dove c'erano rallentamenti.

A seguito dell'incidente il tratto tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso al traffico, in direzione Trieste.

Chi proviene da Venezia esce obbligatoriamente a San Stino di Livenza.

Attualmente si segnalano code tra Cessalto e il Nodo di Portogruaro. Il traffico, come spesso accade di martedì, è molto intenso. (ANSA).