Covid: Veneto, 7.744 nuovi casi e 14 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - Sono 7.744 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto nelle ultime 24 ore con il totale dei contagi a 2.370.185. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale a 15.590. Prosegue la diminuzione degli attuali positivi, che sono 63.532 (-750), e cresce invece il dato clinico, con 1.046 ricoveri in area medica (+70) e 47 (+3) in terapia intensiva. (ANSA).