Droga: blitz Polizia a Padova, 2 arresti e 3 denunce

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha svolto un blitz antidroga nei confronti di un gruppo di cittadini nordafricani di cui era stata segnalata l'attività di spaccio in zona Stanga, e che abitavano in un appartamento nei dintorni.

Dopo aver compiuto accertamenti esterni allo stabile, gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento, dal quale uno degli occupanti ha cercato di scappare calandosi da una finestra dall'altezza di circa due metri, venendo però bloccato. Un altro occupante ha cercato invano di impedire l'irruzione e di guadagnare tempo, ma è stato inseguito e bloccato. Aveva gettato un pacchetto di sigarette contenente numerosi pezzi di hascisc.

Addosso gli è stata trovata la somma di 1.055 euro, probabile provento di spaccio. Gli agenti hanno accertato la presenza di altri tre stranieri nell'abitazione.

In un seminterrato i poliziotti hanno rinvenuto otto cilindri di hascisc per un peso complessivo di oltre 400 grammi. In una stanza da letto è stata trovata una valigetta con 40 orologi di diverse marche e altri 1.000 euro, un borsone sportivo con profumi, marijuana e cocaina. Tutti i presenti sono stati denunciati alla Procura della repubblica di Padova per ricettazione.

Il giovane fermato dopo essersi calato da una finestra è stato identificato come Hama Romdhani, 25 anni, ricercato per diverse condanne per reati di droga, arrestato e condotto in carcere assieme all'altro complice che aveva tentato la fuga.

