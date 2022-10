Covid: Veneto, 1.209 nuovi casi e 2 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - Sono 1.209 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, conseguenza del consueto calo della domenica, con il totale dei contagi a 2.362.441. Il bollettino regionale segnala due vittime, con il totale a 15.576.

Prosegue la diminuzione degli attuali positivi, che sono 64.282 (-488), e cresce invece il dato clinico, con 976 ricoveri in area medica (+14) e 44 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).