Maxi 'Porto Piccolo' vince la 'Veleziana'

(ANSA) - VENEZIA, 16 OTT - Sono state 300 le barche che hanno dato spettacolo oggi nel bacino di San Marco nell'edizione 2022 della Veleziana, la regata che si svolge nel tratto di mare davanti a Venezia con arrivo all'isola di San Giorgio, in bacino, di fronte alla Compagnia della Vela.

Record di iscritti per la 'Veleziona' vera e propria, 268, 60 iscritti alla Veleziana Dinghy 12' Cup e 23 per la Veleziana al Terzo. Ha vinto il maxi "Porto Piccolo" Prosecco.doc di Claudio Demartis portato dal timoniere Mitja Kosmina e con un equipaggio in prevalenza di triestini. Nella fase finale Porto Piccolo ha superato Arca di Furio Benussi, costretto al ritiro per aver toccato una secca entrando in Bacino. Il primo tra le vele a terzo è Vento di Venezia della società Canottieri Mestre con al timone Filippo Scarpa, mentre tra i Dinghy vittoria del giovanissimo Andrea Zerbin, tesserato per la Compagnia della Vela. (ANSA).